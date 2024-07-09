Медведев проводит 18-й пятисетовый матч в карьере. Последний он проиграл именно Синнеру

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прямо сейчас, в четвертьфинале Уимблдона-2024 проводит свой 18-й пятисетовый матч в карьере. Напомним, за выход в полуфинал травяного турнира «Большого шлема» Медведев сражается с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в четвертьфинале Уимблдона-2024.

В последних 17 поединках в пяти сетах Медведев одержал семь побед и потерпел 10 поражений. Причём последний подобный проигрыш Даниила произошёл именно в матче с Синнером. Это был финал Открытого чемпионата Австралии – 2024 (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6).

Для 22-летнего Синнера это уже 14-й пятисетовик в карьере. Его баланс побед и поражений – 6-8.