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Медведев проводит 18-й пятисетовый матч в карьере. Последний он проиграл именно Синнеру

Медведев проводит 18-й пятисетовый матч в карьере. Последний он проиграл именно Синнеру
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Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прямо сейчас, в четвертьфинале Уимблдона-2024 проводит свой 18-й пятисетовый матч в карьере. Напомним, за выход в полуфинал травяного турнира «Большого шлема» Медведев сражается с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 15:40 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
7 9 		4 6 4 6 3
6 7 		6 7 7 2 6
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в четвертьфинале Уимблдона-2024.

В последних 17 поединках в пяти сетах Медведев одержал семь побед и потерпел 10 поражений. Причём последний подобный проигрыш Даниила произошёл именно в матче с Синнером. Это был финал Открытого чемпионата Австралии – 2024 (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6).

Для 22-летнего Синнера это уже 14-й пятисетовик в карьере. Его баланс побед и поражений – 6-8.

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