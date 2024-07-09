Векич заявила, что хотела завершить карьеру после «Ролан Гаррос» — 2024

Хорватская теннисистка 37-я ракетка мира Донна Векич рассказала, что хотела завершить карьеру после «Ролан Гаррос» — 2024.

«В моей карьере была пара моментов, когда я хотела бросить теннис. Большинство из вас знают, что это было после моей операции. На самом деле была одна недавняя история… Это «Ролан Гаррос» в этом году… У меня была запланированная тренировка. Я приехала на корт и сказала своей команде, что хочу отказаться от участия в Открытом чемпионате Франции. Я хотела домой. Хотела сделать более длительный перерыв… потому что у меня нет ни энергии, ни мотивации продолжать тренироваться или продолжать работать. Мне казалось, что последние пару месяцев я отдала всё ради тенниса. Я не получила тех результатов, которых ожидала. Это был очень трудный момент. Но все близкие были рядом со мной.

Эта ситуация в Париже была очень болезненной. Но она мотивировала меня продолжать работать. Это безумие, как в теннисе всё может развиваться так быстро», — сказала Векич на пресс-конференции.