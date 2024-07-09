Карлос Алькарас — Томми Пол: испанец сравнял счёт матча в 1/4 финала Уимблдона-2024

Завершился второй сет матча трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса с 13-й ракеткой мира американцем Томми Полом в четвертьфинале Уимблдона-2024. Вторую партию со счётом 6:4 выиграл Алькарас, тем самым сравняв счёт поединка. Напомним, стартовый сет со счётом 7:5 остался за Полом.
Вторая партия матча Алькарас — Пол продлилась 36 минут. В её рамках Карлос реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Томми – один реализованный брейк-пойнт.
Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас – Томми Пол в четвертьфинале Уимблдона-2024.
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Отметим, что Алькарас — действующий чемпион Уимблдона. В случае выхода в полуфинал нынешнего розыгрыша он сразится либо с Даниилом Медведевым (Россия, 5), либо с Янником Синнером (Италия, 1).
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