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Новости спорта 9 июля: Синнер Медведев Уимблдон-2024, Спартак Зенит трансферы РПЛ Соболев, КХЛ ФХР

Победа Медведева над Синнером, Соболев близок к уходу в «Зенит». Главное к вечеру
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Даниил Медведев обыграл Янника Синнера в матче четвертьфинала Уимблдона, «Спартак» и «Зенит» согласовывают сделку по Александру Соболеву, а КХЛ получила независимость от ИИХФ и ФХР. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 9 июля.

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