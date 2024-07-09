Победа Медведева над Синнером, Соболев близок к уходу в «Зенит». Главное к вечеру
Даниил Медведев обыграл Янника Синнера в матче четвертьфинала Уимблдона, «Спартак» и «Зенит» согласовывают сделку по Александру Соболеву, а КХЛ получила независимость от ИИХФ и ФХР. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 9 июля.
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