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Даниил Медведев пробился в полуфинал Уимблдона-2024, обыграв Янника Синнера в пяти сетах

Даниил Медведев пробился в полуфинал Уимблдона-2024, обыграв Янника Синнера в пяти сетах
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Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал Уимблдона-2024.

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 15:40 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
7 9 		4 6 4 6 3
6 7 		6 7 7 2 6
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

В четвертьфинальном матче травяного турнира «Большого шлема» Медведев (5) со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 обыграл победителя Australian Open – 2024 лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера (1).

Встреча Медведева с Синнером продлилась 3 часа и 54 минуты. В её рамках Даниил 15 раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Янника 17 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

За дебютный выход в финал Уимблдона Медведев сразится с победителем матча Карлос Алькарас (3, действующий чемпион) – Томми Пол (США, 12).

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