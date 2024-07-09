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Кузнецова высказалась о победе Медведева над Синнером в четвертьфинале Уимблдона

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о победе Даниила Медведева над Янником Синнером в четвертьфинале Уимблдона-2024.

«Да!!! Даня молодец! Представляю, каково ему было прервать победную серию против Янника в их личном зачёте. Просто красавчик, шикарный матч! Желаю забрать трофей!» — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

За дебютный выход в финал Уимблдона Медведев сразится с победителем матча Карлос Алькарас (3, действующий чемпион) – Томми Пол (США, 12).

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.