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Даниил Медведев в седьмой раз в карьере обыграл первую ракетку мира

Даниил Медведев в седьмой раз в карьере обыграл первую ракетку мира
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Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в седьмой раз в карьере обыграл лидера мирового рейтинга.

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 15:40 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
7 9 		4 6 4 6 3
6 7 		6 7 7 2 6
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Это произошло на Уимблдоне-2024. В четвертьфинальном матче травяного турнира «Большого шлема» Медведев (5) со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 обыграл победителя Australian Open – 2024 лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера (1).

К тому же эта победа над Синнером стала для Медведева пятой в текущем сезоне над игроком из топ-10 рейтинга ATP.

За дебютный выход в финал Уимблдона Медведев сразится с победителем матча Карлос Алькарас (3, действующий чемпион) – Томми Пол (США, 12). Россиянин сыграет уже в пятом полуфинале турнира ATP в 2024 году.

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