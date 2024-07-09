Даниил Медведев в седьмой раз в карьере обыграл первую ракетку мира
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Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в седьмой раз в карьере обыграл лидера мирового рейтинга.
Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 15:40 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
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5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Это произошло на Уимблдоне-2024. В четвертьфинальном матче травяного турнира «Большого шлема» Медведев (5) со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 обыграл победителя Australian Open – 2024 лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера (1).
К тому же эта победа над Синнером стала для Медведева пятой в текущем сезоне над игроком из топ-10 рейтинга ATP.
За дебютный выход в финал Уимблдона Медведев сразится с победителем матча Карлос Алькарас (3, действующий чемпион) – Томми Пол (США, 12). Россиянин сыграет уже в пятом полуфинале турнира ATP в 2024 году.
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