Медведев поделился эмоциями после победы над Синнером в четвертьфинале Уимблдона-2024
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Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале Уимблдона-2024.
Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 15:40 МСК
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Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
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Даниил Медведев
Д. Медведев
«Знал, что если хочу обыграть Янника, то матч должен быть тяжёлым. Его уже так легко не обыграть. В какой-то момент я почувствовал, что он не очень хорошо себя чувствует, но знал, что это может пройти, и тогда он начнёт играть лучше. Рад, что смог сохранять высокий уровень, были отличные очки, отличный матч. Очень рад победе и своей игре», — сказал Медведев в интервью на корте.
За дебютный выход в финал Уимблдона Медведев сразится с победителем матча Карлос Алькарас (3, действующий чемпион) – Томми Пол (США, 12).
Комментарии
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