ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев поделился эмоциями после победы над Синнером в четвертьфинале Уимблдона-2024

Медведев поделился эмоциями после победы над Синнером в четвертьфинале Уимблдона-2024
Комментарии

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале Уимблдона-2024.

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 15:40 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
7 9 		4 6 4 6 3
6 7 		6 7 7 2 6
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Знал, что если хочу обыграть Янника, то матч должен быть тяжёлым. Его уже так легко не обыграть. В какой-то момент я почувствовал, что он не очень хорошо себя чувствует, но знал, что это может пройти, и тогда он начнёт играть лучше. Рад, что смог сохранять высокий уровень, были отличные очки, отличный матч. Очень рад победе и своей игре», — сказал Медведев в интервью на корте.

За дебютный выход в финал Уимблдона Медведев сразится с победителем матча Карлос Алькарас (3, действующий чемпион) – Томми Пол (США, 12).

Материалы по теме
Даниил Медведев пробился в полуфинал Уимблдона-2024, обыграв Янника Синнера в пяти сетах
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android