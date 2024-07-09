Медведев поделился эмоциями после победы над Синнером в четвертьфинале Уимблдона-2024

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале Уимблдона-2024.

«Знал, что если хочу обыграть Янника, то матч должен быть тяжёлым. Его уже так легко не обыграть. В какой-то момент я почувствовал, что он не очень хорошо себя чувствует, но знал, что это может пройти, и тогда он начнёт играть лучше. Рад, что смог сохранять высокий уровень, были отличные очки, отличный матч. Очень рад победе и своей игре», — сказал Медведев в интервью на корте.

За дебютный выход в финал Уимблдона Медведев сразится с победителем матча Карлос Алькарас (3, действующий чемпион) – Томми Пол (США, 12).