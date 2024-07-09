Ольховский: Медведев показал, что физически он готов лучше Синнера

Победитель Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский отреагировал на выход россиянина Даниила Медведева в полуфинал Уимблдона-2024.

В четвертьфинальном матче травяного турнира «Большого шлема» Медведев (5) со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 обыграл победителя Australian Open – 2024 лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера (1).

«Даниил — молодец. Это громкая победа, прервал серию поражений от Синнера в последних матчах. Несмотря на то что Синнер перед игрой был для меня небольшим фаворитом, Медведев в решающий момент отыграл великолепно.

Может быть, единственный раз, когда у Даниила был срыв — это сетбол на тай-брейке, когда была двойная ошибка. В основном подача давала очень приличное преимущество, играл быстро, использовал весь потенциал. Физически Даня показал, что он лучше готов, чем Синнер», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.