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Медведев повторил выдающееся достижение Надаля, Джоковича и Вавринки на «Шлемах»

Медведев повторил выдающееся достижение Надаля, Джоковича и Вавринки на «Шлемах»
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Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев добился выдающегося статистического достижения благодаря выходу в полуфинал Уимблдона-2024.

Напомним, в четвертьфинальном матче травяного турнира «Большого шлема» Медведев (5) со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 обыграл победителя Australian Open – 2024 лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера (1).

Медведев стал лишь четвёртым теннисистом в XXI веке, которому удалось трижды или более раз победить первую ракетку мира на турнирах «Большого шлема».

Таким достижением могут похвастаться лишь:

Рафаэль Надаль (Испания);
Новак Джокович (Сербия);
Стэн Вавринка (Швейцария).

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