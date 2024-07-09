Медведев повторил выдающееся достижение Надаля, Джоковича и Вавринки на «Шлемах»

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев добился выдающегося статистического достижения благодаря выходу в полуфинал Уимблдона-2024.

Напомним, в четвертьфинальном матче травяного турнира «Большого шлема» Медведев (5) со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 обыграл победителя Australian Open – 2024 лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера (1).

Медведев стал лишь четвёртым теннисистом в XXI веке, которому удалось трижды или более раз победить первую ракетку мира на турнирах «Большого шлема».

Таким достижением могут похвастаться лишь:

Рафаэль Надаль (Испания);

Новак Джокович (Сербия);

Стэн Вавринка (Швейцария).