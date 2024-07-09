Медведев: я впервые выиграл два матча на Центральном корте Уимблдона. Это уже рекорд!

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев забавно высказался о том, что уже во второй раз одержал победу на Уимблдоне-2024, играя на некомфортном для себя Центральном корте.

Напомним, сегодня, 9-го июля Медведев вышел в полуфинал Уимблдона. В четвертьфинальном матче травяного турнира «Большого шлема» Медведев (5) со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 обыграл победителя Australian Open – 2024 лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера (1).

«Я впервые выиграл два матча на Центральном корте Уимблдона. Обычно я выигрываю либо один, либо ноль. Так что это уже рекорд!» — сказал Медведев в интервью на корте.

За дебютный выход в финал Уимблдона Медведев сразится с победителем матча Карлос Алькарас (3, действующий чемпион) – Томми Пол (США, 12).