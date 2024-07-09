Уимблдон-2024 — рекордный турнир «Большого шлема» по количеству пятисетовых матчей

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Уимблдон-2024 побил рекорд среди турниров «Большого шлема» по количеству пятисетовых матчей. На данный момент на соревнованиях в Лондоне было сыграно 36 пятисетовых поединков.

Предыдущий рекорд разделяли Уимблдон-1983 и Открытый чемпионат Австралии — 2024, где состоялось 35 пятисетовых матчей.

Отметим, рекордной для Уимблдона-2024 стала встреча чемпиона US Open – 2021, пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с победителем Australian Open – 2024, лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером. Матч завершился в пяти сетах со счётом счётом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6 в пользу россиянина.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.