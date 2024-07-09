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«Что они там делают?» Даниил Медведев высказался о матче Алькараса с Полом на Уимблдоне

«Что они там делают?» Даниил Медведев высказался о матче Алькараса с Полом на Уимблдоне
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Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о текущем четвертьфинальном матче на Уимблдоне-2024, где определяется его соперник по полуфиналу.

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 17:45 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
4-й сет
2 : 1
1 2 3 4 5
             
5 		6 6 5
7 		4 2 2
             
Томми Пол
13
США
Томми Пол
Т. Пол

За дебютный выход в финал Уимблдона Медведев сразится с победителем матча Карлос Алькарас (3, действующий чемпион) – Томми Пол (США, 12). В данный момент действующий чемпион турнира Алькарас ведёт со счётом 2:1 по сетам.

«Я видел первый сет. Шёл дождь, поэтому они показывали на табло только этот матч. В какой-то момент заметил, что счёт 4:4, а матч идёт почти 50 минут. И подумал: что они там делают? Сейчас посмотрю немного матч, когда вернусь, и буду готовиться к его победителю», — сказал Медведев в интервью на корте.

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