«Что они там делают?» Даниил Медведев высказался о матче Алькараса с Полом на Уимблдоне
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Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о текущем четвертьфинальном матче на Уимблдоне-2024, где определяется его соперник по полуфиналу.
Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 17:45 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
4-й сет
2 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|5
|
|4
|2
|2
13
Томми Пол
Т. Пол
За дебютный выход в финал Уимблдона Медведев сразится с победителем матча Карлос Алькарас (3, действующий чемпион) – Томми Пол (США, 12). В данный момент действующий чемпион турнира Алькарас ведёт со счётом 2:1 по сетам.
«Я видел первый сет. Шёл дождь, поэтому они показывали на табло только этот матч. В какой-то момент заметил, что счёт 4:4, а матч идёт почти 50 минут. И подумал: что они там делают? Сейчас посмотрю немного матч, когда вернусь, и буду готовиться к его победителю», — сказал Медведев в интервью на корте.
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