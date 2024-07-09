«Что они там делают?» Даниил Медведев высказался о матче Алькараса с Полом на Уимблдоне

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о текущем четвертьфинальном матче на Уимблдоне-2024, где определяется его соперник по полуфиналу.

За дебютный выход в финал Уимблдона Медведев сразится с победителем матча Карлос Алькарас (3, действующий чемпион) – Томми Пол (США, 12). В данный момент действующий чемпион турнира Алькарас ведёт со счётом 2:1 по сетам.

«Я видел первый сет. Шёл дождь, поэтому они показывали на табло только этот матч. В какой-то момент заметил, что счёт 4:4, а матч идёт почти 50 минут. И подумал: что они там делают? Сейчас посмотрю немного матч, когда вернусь, и буду готовиться к его победителю», — сказал Медведев в интервью на корте.