Карлос Алькарас — Томми Пол: испанец в сете от выхода в полуфинал Уимблдона на Медведева

Завершился третий сет матча трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса с 13-й ракеткой мира американцем Томми Полом в четвертьфинале Уимблдона-2024. Третью партию со счётом 6:2 выиграл Алькарас, тем самым поведя 2:1 по сетам в данной встрече.

Третий сет поединка продлился 46 минут. В его рамках Алькарас реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных, на счету Пола один из трёх.

Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас – Томми Пол в четвертьфинале Уимблдона-2024.

Отметим, что победитель матча Алькарас — Пол в полуфинале Уимблдона-2024 сразится с чемпионом US Open — 2021 пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым (5).