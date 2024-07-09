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Карлос Алькарас — Томми Пол: испанец в сете от выхода в полуфинал Уимблдона на Медведева

Карлос Алькарас — Томми Пол: испанец в сете от выхода в полуфинал Уимблдона на Медведева
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Завершился третий сет матча трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса с 13-й ракеткой мира американцем Томми Полом в четвертьфинале Уимблдона-2024. Третью партию со счётом 6:2 выиграл Алькарас, тем самым поведя 2:1 по сетам в данной встрече.

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 17:45 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
4-й сет
2 : 1
1 2 3 4 5
             
5 		6 6 5
7 		4 2 2
             
Томми Пол
13
США
Томми Пол
Т. Пол

Третий сет поединка продлился 46 минут. В его рамках Алькарас реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных, на счету Пола один из трёх.

Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас – Томми Пол в четвертьфинале Уимблдона-2024.

Отметим, что победитель матча Алькарас — Пол в полуфинале Уимблдона-2024 сразится с чемпионом US Open — 2021 пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым (5).

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