Карлос Алькарас — Томми Пол: испанец в сете от выхода в полуфинал Уимблдона на Медведева
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Завершился третий сет матча трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса с 13-й ракеткой мира американцем Томми Полом в четвертьфинале Уимблдона-2024. Третью партию со счётом 6:2 выиграл Алькарас, тем самым поведя 2:1 по сетам в данной встрече.
Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 17:45 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
4-й сет
2 : 1
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|6
|5
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|4
|2
|2
13
Томми Пол
Т. Пол
Третий сет поединка продлился 46 минут. В его рамках Алькарас реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных, на счету Пола один из трёх.
Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас – Томми Пол в четвертьфинале Уимблдона-2024.
Отметим, что победитель матча Алькарас — Пол в полуфинале Уимблдона-2024 сразится с чемпионом US Open — 2021 пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым (5).
Комментарии
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