«Slim Reaper». Ник Кирьос восхитился игрой Даниила Медведева в четвертьфинале Уимблдона

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос восхитился игрой чемпиона US Open – 2021 пятой ракетки мира россиянина Даниила Медведева в четвертьфинале Уимблдона-2024.

Напомним, в четвертьфинальном матче травяного турнира «Большого шлема» Медведев (5) со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 обыграл победителя Australian Open – 2024 лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера (1).

«Slim Reaper (такое прозвище часто дают спортсменам высокого и чуть худощавого телосложения, но при этом обладающим спортивным мастерством. К примеру, так часто называют баскетболиста Кевина Дюранта. – Прим. «Чемпионата») Медведев сегодня выглядел потрясающим. Лучший матч на траве в его исполнении, который мне довелось увидеть. Его оборонительная игра и выбор подходящего момента для выхода вперёд делают его ОПАСНЫМ», — написал Кирьос в своих социальных сетях.