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Медведев — единственный теннисист, побеждавший Синнера, Джоковича и Алькараса на ТБШ

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев добился уникального достижения после победы над первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале Уимблдона-2024. Медведев стал единственным теннисистом, которому удалось обыграть первую тройку рейтинга ATP, Янника Синнера, Новака Джоковича и Карлоса Алькараса, на турнирах «Большого шлема».

Напомним, матч Медведева и Синнера завершился в пяти сетах со счётом счётом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6 в пользу россиянина. За дебютный выход в финал Уимблдона Медведев сразится с победителем матча Карлос Алькарас (3, действующий чемпион) – Томми Пол (США, 12).

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.