У Медведева наибольшее число полуфиналов на ТБШ среди игроков, родившихся после 1990 года

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в свой девятый полуфинал турнира «Большого шлема» в карьере.

Это произошло на Уимблдоне-2024. В четвертьфинальном матче травяного турнира «Большого шлема» Медведев (5) со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 обыграл победителя Australian Open – 2024 лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера (1).

Нельзя не отметить, что среди теннисистов, родившихся позже 1990 года, Медведеву единственному удалось девять раз выйти в полуфиналы «Шлемов». Напомним, Даниил родился 11 февраля 1996 года.

За дебютный выход в финал Уимблдона Медведев сразится с победителем матча Карлос Алькарас (3, действующий чемпион) – Томми Пол (США, 12).