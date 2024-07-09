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Карлос Алькарас вышел в полуфинал Уимблдона-2024, где сразится с Даниилом Медведевым

Карлос Алькарас вышел в полуфинал Уимблдона-2024, где сразится с Даниилом Медведевым
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в полуфинал Уимблдона-2024.

В четвертьфинальном матче Алькарас (3) со счётом 5:7, 6:4, 6:2, 6:2 обыграл 13-ю ракетку мира американца Томми Пола (12).

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 17:45 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
5 		6 6 6
7 		4 2 2
             
Томми Пол
13
США
Томми Пол
Т. Пол

Встреча Алькараса с Полом продлилась 3 часа и 14 минут. В её рамках Алькарас семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 28 заработанных. На счету Пола два эйса, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В полуфинале Уимблдона-2024 Алькарас сразится с чемпионом US Open — 2021 пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым (5), который в своём четвертьфинале одолел лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера (1).

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