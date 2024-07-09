Чесноков: матч с Синнером — лучший в исполнении Медведева в нынешнем сезоне

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков высказался о победе пятой ракетки мира россиянина Даниила Медведева над первой ракеткой мира из Италии Янником Синнером.

«Феноменальный матч получился! Если бы Медведев выиграл первый сет, то не было бы такого триллера — всё закончилось бы в трёх сетах. Даня был хорошо готов, был свеж, использовал любой момент, чтобы давить Синнера. Даня в третьем сете выдержал давление Синнера. После тяжёлого третьего сета у Медведева село внимание — он настраивался уже на пятый сет.

В пятом сете и началась борьба. При счёте 3:1 в пользу Медведева он дожал гейм на своей подаче. Последние два гейма на своей подаче он отыграл замечательно! Этот матч — лучшая игра в исполнении Медведева в этом сезоне. После пяти проигранных матчей Синнеру подряд выиграть такой матч — это весомо», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.