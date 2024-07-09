Даниил Медведев и Карлос Алькарас второй год подряд сыграют в полуфинале Уимблдона

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев во второй год подряд сразится с испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале Уимблдона.

В четвертьфинальном матче травяного турнира «Большого шлема» Медведев (5) со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 обыграл победителя Australian Open – 2024 лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера (1). Алькарас (3) же в своём четвертьфинале со счётом 5:7, 6:4, 6:2, 6:2 обыграл 13-ю ракетку мира американца Томми Пола (12).

Напомним, в полуфинале Уимблдона-2023 Алькарас обыграл Медведева со счётом 6:3, 6:3, 6:3. После этого Карлос в финале соревнований в пяти сетах одолел серба Новака Джоковича и стал чемпионом турнира.