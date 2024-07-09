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Ясмин Паолини разгромила Эмму Наваро и вышла в полуфинал Уимблдона-2024

Ясмин Паолини разгромила Эмму Наваро и вышла в полуфинал Уимблдона-2024
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Финалистка «Ролан Гаррос» – 2024, седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини вышла в полуфинал Уимблдона-2024. В четвертьфинале она встречалась с американкой Эммой Наварро (17-й номер рейтинга WTA). Игра завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу итальянки.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 20:05 МСК
Ясмин Паолини
7
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Эмма Наварро
17
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

Встреча продолжалась 58 минут. В её рамках Паолини один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Наварро один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

В полуфинале турнира Паолини встретится с хорваткой Донной Векич. Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.

Сетка Уимблдона-2024
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