Ясмин Паолини разгромила Эмму Наваро и вышла в полуфинал Уимблдона-2024

Финалистка «Ролан Гаррос» – 2024, седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини вышла в полуфинал Уимблдона-2024. В четвертьфинале она встречалась с американкой Эммой Наварро (17-й номер рейтинга WTA). Игра завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу итальянки.
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Встреча продолжалась 58 минут. В её рамках Паолини один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Наварро один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.
В полуфинале турнира Паолини встретится с хорваткой Донной Векич. Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.
- 9 июля 2024
-
22:15
-
22:09
-
21:48
-
21:41
-
21:41
-
21:21
-
21:10
-
21:06
-
21:01
-
21:00
-
20:55
-
20:50
-
20:49
-
20:33
-
20:30
-
20:18
-
20:16
-
20:12
-
20:12
-
20:05
-
19:58
-
19:56
-
19:53
-
19:52
-
19:42
-
19:41
-
19:31
-
19:11
-
18:59
-
18:58
-
18:56
-
18:48
-
18:45
-
18:37
-
18:34