Ясмин Паолини разгромила Эмму Наваро и вышла в полуфинал Уимблдона-2024

Финалистка «Ролан Гаррос» – 2024, седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини вышла в полуфинал Уимблдона-2024. В четвертьфинале она встречалась с американкой Эммой Наварро (17-й номер рейтинга WTA). Игра завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу итальянки.

Встреча продолжалась 58 минут. В её рамках Паолини один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Наварро один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

В полуфинале турнира Паолини встретится с хорваткой Донной Векич. Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.