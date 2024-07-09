Селиваненко: Медведев сыграл на максимальной концентрации и превзошёл Синнера по физике

Член Совета директоров Международной федерации тенниса (ITF) Алексей Селиваненко высказался о победе пятой ракетки мира россиянина Даниила Медведева над первой ракеткой мира из Италии Янником Синнером.

«Красивый напряжённый матч, какой и предполагается между лидерами тура. Игра, державшая в напряжении до последнего розыгрыша. Даниил сыграл на практически максимальной концентрации и превзошёл Янника по физике», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в эти дни проходит Уимблдон-2024. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший серба Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.