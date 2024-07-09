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Селиваненко: Медведев сыграл на максимальной концентрации и превзошёл Синнера по физике

Селиваненко: Медведев сыграл на максимальной концентрации и превзошёл Синнера по физике
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Член Совета директоров Международной федерации тенниса (ITF) Алексей Селиваненко высказался о победе пятой ракетки мира россиянина Даниила Медведева над первой ракеткой мира из Италии Янником Синнером.

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 15:40 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
7 9 		4 6 4 6 3
6 7 		6 7 7 2 6
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Красивый напряжённый матч, какой и предполагается между лидерами тура. Игра, державшая в напряжении до последнего розыгрыша. Даниил сыграл на практически максимальной концентрации и превзошёл Янника по физике», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в эти дни проходит Уимблдон-2024. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший серба Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

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