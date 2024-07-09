«Важный момент для испанцев». Алькарас — о полуфинале Евро-2024

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас поделился эмоциями перед матчем Испания — Франция в рамках полуфинала Евро-2024.

«Я достаточно понервничал в матче. Теперь буду дальше нервничать при просмотре встречи сборной Испании. Ещё один важный момент для испанцев. Я буду наслаждаться матчем», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Игра пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.

Напомним, сегодня, 9 июля, в четвертьфинальном матче Уимблдона-2024 Алькарас (3) со счётом 5:7, 6:4, 6:2, 6:2 обыграл 13-ю ракетку мира американца Томми Пола (12).