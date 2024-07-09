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Алькарас поделился настроем на матч с Медведевым в полуфинале Уимблдона-2024

Алькарас поделился настроем на матч с Медведевым в полуфинале Уимблдона-2024
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас поделился настроем на матч с чемпионом US Open – 2021 пятым номером мирового рейтинга россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале Уимблдона-2024.

«Он действительно классный игрок. Тот же полуфинал, что и в прошлом году. Надеюсь, и результат будет таким же (смеётся). Он обыграл Синнера – лучшего игрока мира на данный момент. Я знаю, что он в очень хорошей форме. Мне необходимо сыграть как можно лучше, верить в себя и продолжать в том же духе, если я хочу его одолеть. Будет сложно, но я постараюсь получить удовольствие», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Напомним, в полуфинале Уимблдона-2023 Алькарас обыграл Медведева со счётом 6:3, 6:3, 6:3.

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