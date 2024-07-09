«Я так счастлива!» Паолини поделилась эмоциями после выхода в полуфинал Уимблдона-2024

Финалистка «Ролан Гаррос» – 2024, седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини высказалась о выходе в полуфинал Уимблдона-2024. В четвертьфинале она встречалась с американкой Эммой Наварро (17-й номер рейтинга WTA). Игра завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу итальянки.

«В детстве я смотрела финалы на этом корте. Странно быть здесь, выиграть и выйти а полуфинал Уимблдона. Я так счастлива! Должна сказать, сегодня я провела очень хороший матч. Она очень непростой соперник, в прошлом году я ей три раза проиграла. Было тяжело, но я провела очень хороший матч», — сказала Паолини в интервью на корте.

В полуфинале турнира Паолини встретится с хорваткой Донной Векич. Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.