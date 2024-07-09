Янник Синнер прокомментировал поражение от Даниила Медведева в четвертьфинале Уимблдона

Победитель Australian Open – 2024 первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал поражение от россиянина Даниила Медведева в четвертьфинале Уимблдона-2024.

Напомним, Медведев (5) одержал победу над Синнером (1) со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3. В начале третьей партии Янник брал медицинский тайм-аут из-за недомогания.

— С какими физическими проблемами вы столкнулись? Вам было плохо? Вас стошнило, когда вы уходили с корта?

— Я ещё утром чувствовал себя не лучшим образом. Были некоторые проблемы, потом усталость ещё. Было тяжело. Не хочу умалять заслуги Даниила, он показал очень хороший, умный теннис. Вот и всё. Я уходил с корта. На самом деле не хотел уходить, но физиотерапевт сказал, что лучше взять паузу, потому что он меня посмотрел и посчитал, что я был не в форме, чтобы играть. Физически мне было тяжело. Это был непростой момент. Я старался это преодолеть, вот и всё.

— Можете подтвердить, вам стало плохо, когда вы ушли с корта?

— Да, я чувствовал себя не лучшим образом. Меня не стошнило. Но понадобилось время, кружилась голова. Вне корта был самый тяжёлый момент. Вернувшись, я старался изо всех сил. Конечно, расстроен третьим сетом, у меня была пара сетболов, но я не смог их реализовать. В четвёртом сете я немного поднял свой уровень. В пятом я плохо провёл один гейм на своей подаче, что и определило исход матча», — сказал Синнер на послематчевой пресс-конференции.