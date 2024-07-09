Янник Синнер ответил, были ли у него мысли сняться с матча с Медведевым на Уимблдоне-2024

Победитель Australian Open – 2024 первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил возможность своего снятия с матча с россиянином Даниилом Медведевым в четвертьфинале Уимблдона-2024.

Напомним, Медведев (5) одержал победу над Синнером (1) со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3. В начале третьей партии Янник брал медицинский тайм-аут из-за недомогания и уходил с корта.

— Думали о том, чтобы сняться, когда ушли с корта?

— Нет. Но я также удивился, что смог затянуть матч. Два года назад я часто снимался. Я не хочу сниматься, если дело только в небольшом недомогании или мне плохо. Я всё равно был в форме, чтобы как-то играть. В пятом сете я почувствовал себя немного лучше, энергии прибавилось, но её уровень был нестабильным. Нелегко справляться с такими ситуациями на корте. Но так случилось. Я ни разу не подумал о том, чтобы сняться. Зрители сильно мне помогли, старались завести меня. Не хочется сниматься с четвертьфинала турнира «Большого шлема»», — сказал Синнер на послематчевой пресс-конференции.