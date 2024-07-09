Кудерметова и Хаочин завершили выступление в парном разряде на Уимблдоне-2024
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Китайского Тайбэя Чань Хаочин не смогли выйти в четвёртый круг парного разряда на Уимблдоне-2024.
Теннисистки в двух сетах уступили чешской теннисистке Барборе Крейчиковой и представительнице Германии Лауре Зигемунд. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2.
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