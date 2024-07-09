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Кудерметова и Хаочин завершили выступление в парном разряде на Уимблдоне-2024

Кудерметова и Хаочин завершили выступление в парном разряде на Уимблдоне-2024
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Китайского Тайбэя Чань Хаочин не смогли выйти в четвёртый круг парного разряда на Уимблдоне-2024.

Теннисистки в двух сетах уступили чешской теннисистке Барборе Крейчиковой и представительнице Германии Лауре Зигемунд. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2.

Уимблдон — парный разряд (ж). 3-й круг
09 июля 2024, вторник. 21:25 МСК
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Б. Крейчикова Л. Зигемунд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Чань Хаочин
Китайский Тайбэй
Чань Хаочин
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Ч. Хаочин В. Кудерметова
Комментарии
Новости. Теннис
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