Кудерметова и Хаочин завершили выступление в парном разряде на Уимблдоне-2024

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Китайского Тайбэя Чань Хаочин не смогли выйти в четвёртый круг парного разряда на Уимблдоне-2024.

Теннисистки в двух сетах уступили чешской теннисистке Барборе Крейчиковой и представительнице Германии Лауре Зигемунд. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2.