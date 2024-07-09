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«Я всегда верю в себя». Алькарас — о волевой победе в четвертьфинале Уимблдона-2024

«Я всегда верю в себя». Алькарас — о волевой победе в четвертьфинале Уимблдона-2024
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался о волевой победе в четвертьфинальном матче Уимблдона-2024. Представитель Испании со счётом 5:7, 6:4, 6:2, 6:2 обыграл 13-ю ракетку мира американца Томми Пола (12).

«Я верю, что могу сделать камбэк. Если у меня не получается найти решение, если соперник показывает великолепный теннис, я верю, что в итоге смогу сделать камбэк и найти решение. Хороший ритм. Сегодня, например. Здесь, на «Шлемах», матчи длиннее, у меня больше времени, чтобы прийти в себя и вернуться в игру. Я всегда верю в себя», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Алькарас является действующим чемпионом соревнований.

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