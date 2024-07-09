«Галактикос». Новак Джокович опубликовал совместное фото с Гаретом Бэйлом

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал на своей странице в социальной сети совместное фото с бывшим крайним нападающим мадридского «Реала» Гаретом Бэйлом.

Напомним, Бэйл посещал матч Джоковича с датчанином Хольгером Руне в 1/8 финала Уимблдона-2024. Гарет наблюдал за поединком из бокса Новака. Встреча Джоковича (2) с Руне (15) завершилась со счётом 6:3, 6:4, 6:3 в пользу серба.

«Галактикос (эмодзи – теннисный мяч, футбольный мяч и рукопожатие). Спасибо за поддержку, Гарет», — подписал фото Джокович.

Фото: из личного архива Новака Джоковича

За выход в полуфинал Уимблдона-2024 37-летний Джокович сразится с девятой ракеткой мира представителем Австралии Алексом де Минором (9).