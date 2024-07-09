Алькарас — перед встречей с Медведевым: тяжело показывать лучший теннис в каждом матче

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас перед матчем с россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале Уимблдона-2024 высказался об умении выдающихся игроков побеждать без наличия идеальной формы.

«Конечно, очень тяжело показывать свой лучший теннис в каждом матче. Знаю, что будут встречи, в которых я не смогу найти свою лучшую игру. Но я всё равно должен стараться их выиграть. То, что делала «Большая тройка» на протяжении своих карьер, они тоже не всегда показывали свой лучший теннис. Но даже так они находили свою хорошую игру для победы в этих матчах. Вот что я думаю. Когда я не показываю свой лучший теннис, я буду стараться находить решения, чтобы быть чуть лучше, просто чтобы обыграть соперника. Иногда это будет непросто сделать, однако уже были матчи, когда я не показывал гениальной игры, но играл на достаточно хорошем уровне, чтобы в них победить», — сказал Алькарас на пресс-конференции.