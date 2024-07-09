«Я всегда делал всё, что мог». Медведев — о своих титулах ТБШ

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о титулах турниров «Большого шлема».

«Я не думаю об этом слишком много. Я всегда делал всё, что мог. Даже Рафа говорил, что мог бы выступить лучше на некоторых турнирах. Как я всегда говорю, лучше проиграть в финале, чем во втором круге Руусувуори. Я мог бы проиграть на Australian Open, но в своё время справился и дошёл до финала. Стараюсь выкладываться на полную, всегда борюсь, поэтому надеюсь выиграть больше турниров «Большого шлема». Я верю в себя, верю в свой теннис. Мне важно не иметь сожалений, когда я завершу карьеру. Я сделал то, что сделал. Сколько бы титулов и «Шлемов» у меня ни было, она закончена и настало время для чего-то нового. Я доволен своей карьерой. На данный момент это так», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Даниил Медведев шесть раз в карьере выступал в финалах турниров «Большого шлема». Он трижды делал это на US Open (в 2021-м выиграл титул) и трижды — на Australian Open.