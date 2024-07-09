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Карлос Алькарас рассказал, почему ему сложно играть с Даниилом Медведевым

Карлос Алькарас рассказал, почему ему сложно играть с Даниилом Медведевым
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился настроем на матч с чемпионом US Open – 2021 пятым номером мирового рейтинга россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале Уимблдона-2024.

В четвертьфинальном матче Алькарас (3) со счётом 5:7, 6:4, 6:2, 6:2 обыграл 13-ю ракетку мира американца Томми Пола (12).

«Для меня самое сложное в игре с Даниилом, его особенность как теннисиста – это то, что он способен возвращать любые мячи. Он как стена, может отбить все мячи. Я чувствую, что, даже если совершу невероятный удар, Даниил всегда будет рядом, чтобы его отбить. Тяжело играть, думая о таком», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.

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