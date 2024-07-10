Видеообзор победы Даниила Медведева над Янником Синнером в 1/4 финала Уимблдона-2024

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал Уимблдона-2024.

В четвертьфинальном матче травяного турнира «Большого шлема» Медведев (5) со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 обыграл победителя Australian Open – 2024 лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера (1). Встреча Медведева с Синнером продлилась 3 часа и 54 минуты.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Даниил Медведев – Янник Синнер в четвертьфинале Уимблдона.

Видео доступно на YouTube-канале Wimbledon. Права на видео принадлежат Wimbledon (ITF).

Стоит отметить, что данная победа над Синнером стала для Медведева седьмой в карьере над первой ракеткой мира и пятой в текущем сезоне над игроком из топ-10 рейтинга ATP.