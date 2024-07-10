Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил своё состояние в преддверии полуфинала Уимблдона-2024.

«Всякий раз, когда ты играешь с Синнером, Алькарасом, Джоковичем или Циципасом, ты знаешь, что будет энергозатратный матч. Я воспользуюсь этими выходными, чтобы хорошо подготовиться, это не будет проблемой. Сегодняшние условия были непростыми из-за того, что крыша закрыта. Было очень влажно. Есть риск, что в какой-то момент можно потерять концентрацию из-за всей этой влажности и шума дождя, вы больше не будете так сильно слышать свои удары. Как будто что-то постоянно падает тебе на голову, это нелегко ни для кого», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Вчера, 9 июля, в четвертьфинальном матче травяного турнира «Большого шлема» Медведев (5) со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 обыграл победителя Australian Open – 2024 лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера. В полуфинале турнира он второй год подряд сразится с испанцем Карлосом Алькарасом.