Тарпищев назвал факторы, которые помогли Медведеву обыграть Синнера на Уимблдоне-2024

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на выход россиянина Даниила Медведева в полуфинал Уимблдона-2024.

В четвертьфинальном матче травяного турнира «Большого шлема» Медведев (5) со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 обыграл победителя Australian Open – 2024 лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера (1).

«Мы от Медведева всегда ждём чего-то хорошего. Обречённым он до матча не выглядел, но в последнее время сложности были. Он не очень стабильно подавал. Но в этом матче у него 68% первой подачи, на 3% больше, чем у Синнера, однако если выкинуть второй сет, где Медведев проиграл две подачи, то в этом компоненте преимущество было у нашего игрока. Это, наверное, в первую очередь стало залогом успеха.

Второе — Медведев провёл всю игру достаточно ровно и хорошо действовал с лёта. И, конечно, то, что Димитров снялся в предыдущем круге, помогло Даниилу физически выглядеть лучше. Эти три фактора и сказались на результате. По тактике всё было понятно, оба хорошо держат игру, поэтому и решили всё нюансы, о которых я сказал», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».