«Он вскружил голову сопернику». Янчук — о победе Медведева над Синнером

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о победе пятой ракетки мира россиянина Даниила Медведева над первой ракеткой мира из Италии Янником Синнером. Встреча завершилась со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 в пользу представителя России.

«Медведев молодец, он обыграл первую ракетку мира. Был очень хороший настрой, и Даниил проявил волевые качества. В обмене ударами Даниил не уступал. Он вскружил голову сопернику. Игра была очень напряжённая, были длительные обмены ударами. Медведев здорово подавал и принимал, в этом он тоже превзошел итальянца. На траве Синнер казался более универсальным игроком, но Медведев достойно отражал его атаки и абсолютно заслуженно победил», — сказал Янчук в интервью ТАСС.

Напомним, в эти дни проходит Уимблдон-2024. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший серба Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.