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«Не могу дождаться пятницы». Алькарас — о матче с Медведевым в полуфинале Уимблдона-2024

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас в своих социальных сетях прокомментировал выход в следующий круг Уимблдона-2024.

«Мы снова в полуфинале Уимблдона! Не могу дождаться пятницы», — написал Алькарас в своих социальных сетях.

Карлос Алькарас вышел в полуфинал Уимблдона-2024, одолев 13-ю ракетку мира из США Томми Пола. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:4, 6:2, 6:2 в пользу испанца.

В полуфинале Уимблдона-2024 Алькарас сразится с чемпионом US Open — 2021 пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым (5), который в своём четвертьфинале одолел лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера (1).

Напомним, Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Карлос Алькарас является действующим чемпионом турнира. В финале 2023 года он обыграл вторую ракетку мира сербского теннисиста Новака Джоковича.