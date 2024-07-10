42-летний Роджер Федерер опубликовал фото с концерта Тейлор Свифт

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал в социальных сетях фото с концерта американской певицы Тейлор Свифт в Цюрихе (Швейцария), который она провела 9-го июля в рамках мирового турне «The Eras Tour».

На фото запечатлена рука Федерера с так называемыми браслетами дружбы. Надписи «Problems», «Hero» и «Wildest», вероятно, отсылают к трекам Свифт «Champagne Problems», «Anti-Hero» и «Wildest Dreams».

Фото: из личного архива Роджера Федерера

По информации Daily Maily, Федерер посетил мероприятие вместе с женой Миркой и детьми.

Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Швейцарец не исключил, что по окончании карьеры иногда будет выходить на корт в выставочных матчах, однако подчеркнул, что не вернётся в тур и тем более на турниры «Большого шлема».