Бойфренд Арины Соболенко опубликовал милые фото с теннисисткой

Георгиос Франгулис, бразильский бизнесмен и автогонщик греческого происхождения, являющийся бойфрендом двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» третьей ракетки мира белоруски Арины Соболенко, опубликовал в социальных сетях милые фото с теннисисткой, добавив к ним эмодзи «мир».

Об отношениях Соболенко с Франгулисом стало известно в конце мая.

Фото: из личного архива Георгиоса Франгулиса

Фото: из личного архива Георгиоса Франгулиса

Фото: из личного архива Георгиоса Франгулиса

Напомним, в данный момент Соболенко восстанавливается после травмы. Прошлогодняя полуфиналистка отказалась от участия в текущем Уимблдоне-2024 ещё до его старта из-за травмы плеча. Арина отмечала, что это очень редкая и нехарактерная для теннисистов травма.

Отметим, что из-за отказа от участия в Уимблдоне Соболенко потеряет 780 очков. Отразится ли это на её положении в рейтинге WTA, станет известно позднее.