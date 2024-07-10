Даниил Медведев высказался о Карлосе Алькарасе перед очным полуфиналом Уимблдона-2024

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о сопернике по полуфиналу Уимблдона-2024 трёхкратном чемпионе турниров «Большого шлема», третьей ракетке мира, испанце Карлосе Алькарасе.

— Что в Карлосе самое особенное?

— Если честно, всё. Но я назову уверенную мощь, которую он вкладывает в свои удары. Я видел концовку матча с Томми. Как только ему представлялась возможность нанести удар, он его наносил и всегда попадал. Он был в огне, по счёту видно. Поэтому против него тяжело играть. Ты понимаешь, что, какой бы удар ни нанёс, он может ответить на него виннером. Стараешься усложнить ему жизнь, как можно лучше наносить удар, чтобы, возможно, у него не получилось, если он решит рискнуть. Но это нечто особенное. Таких игроков мало. Со многими игроками мало шансов, что они ответят виннером по линии, если ты сделаешь кросс. Карлос может делать что угодно из любой позиции, против такого тяжело играть, — сказал Медведев на пресс-конференции.

Вчера, 9 июля, в четвертьфинальном матче травяного турнира «Большого шлема» Медведев (5) со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 обыграл победителя Australian Open – 2024 лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера.

Напомним, Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Карлос Алькарас является действующим чемпионом турнира. В финале 2023 года он обыграл вторую ракетку мира сербского теннисиста Новака Джоковича.

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