Уимблдон-2024, мужчины: результаты девятого игрового дня 9 июля, сетка соревнований

Завершился девятый игровой день Уимблдона-2024 — третьего в году и единственного травяного турнира «Большого шлема», в ходе которого проводились матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами в мужском одиночном разряде (курсивом выделены победители встреч).
В первом матче игрового дня пятый номер рейтинга ATP российский теннисист Даниил Медведев переиграл в пяти партиях первую ракетку мира итальянца Янника Синнера.
Теннис. Уимблдон-2024. Мужчины. Результаты матчей 9 июля (четвертьфинал):
Янник Синнер (Италия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 5) — 7:6 (9:7), 4:6, 6:7 (4:7), 6:2, 3:6;
Карлос Алькарас (Испания, 3) — Томми Пол (США, 12) — 5:7, 6:4, 6:2, 6:2.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|6 4
|6
|3
|
|6
|7 7
|2
|6
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|6
|
|4
|2
|2
В первом полуфинале Уимблдона-2024 сыграют Медведев и Алькарас, этот матч запланирован на 12 июля.
- 10 июля 2024
-
05:37
-
05:20
-
04:05
-
01:03
-
00:57
-
00:55
-
00:44
-
00:33
-
00:27
-
00:03
- 9 июля 2024
-
23:58
-
23:52
-
23:28
-
22:56
-
22:52
-
22:39
-
22:15
-
22:09
-
21:48
-
21:41
-
21:41
-
21:21
-
21:10
-
21:06
-
21:01
-
21:00
-
20:55
-
20:50
-
20:49
-
20:33
-
20:30
-
20:18
-
20:16
-
20:12
-
20:12