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Уимблдон-2024, мужчины: результаты девятого игрового дня 9 июля, сетка соревнований

Уимблдон-2024, мужчины: результаты девятого игрового дня 9 июля, сетка соревнований
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Завершился девятый игровой день Уимблдона-2024 — третьего в году и единственного травяного турнира «Большого шлема», в ходе которого проводились матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами в мужском одиночном разряде (курсивом выделены победители встреч).

В первом матче игрового дня пятый номер рейтинга ATP российский теннисист Даниил Медведев переиграл в пяти партиях первую ракетку мира итальянца Янника Синнера.

Теннис. Уимблдон-2024. Мужчины. Результаты матчей 9 июля (четвертьфинал):

Янник Синнер (Италия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 5) — 7:6 (9:7), 4:6, 6:7 (4:7), 6:2, 3:6;

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Томми Пол (США, 12) — 5:7, 6:4, 6:2, 6:2.

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 15:40 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
7 9 		4 6 4 6 3
6 7 		6 7 7 2 6
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 17:45 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
5 		6 6 6
7 		4 2 2
             
Томми Пол
13
США
Томми Пол
Т. Пол

В первом полуфинале Уимблдона-2024 сыграют Медведев и Алькарас, этот матч запланирован на 12 июля.

Календарь матчей Уимблдона–2024
Турнирная сетка Уимблдона–2024
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