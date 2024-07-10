Уимблдон-2024, мужчины: результаты девятого игрового дня 9 июля, сетка соревнований

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Завершился девятый игровой день Уимблдона-2024 — третьего в году и единственного травяного турнира «Большого шлема», в ходе которого проводились матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами в мужском одиночном разряде (курсивом выделены победители встреч).

В первом матче игрового дня пятый номер рейтинга ATP российский теннисист Даниил Медведев переиграл в пяти партиях первую ракетку мира итальянца Янника Синнера.

Теннис. Уимблдон-2024. Мужчины. Результаты матчей 9 июля (четвертьфинал):

Янник Синнер (Италия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 5) — 7:6 (9:7), 4:6, 6:7 (4:7), 6:2, 3:6;

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Томми Пол (США, 12) — 5:7, 6:4, 6:2, 6:2.

В первом полуфинале Уимблдона-2024 сыграют Медведев и Алькарас, этот матч запланирован на 12 июля.