Уимблдон-2024, женщины: результаты девятого игрового дня 9 июля, сетка соревнований

Завершился девятый игровой день Уимблдона-2024 — третьего в году турнира «Большого шлема». В этот день на единственном в теннисном календаре травяном мэйджоре проводились матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами в женском одиночном разряде (курсивом выделены победители встреч).
Теннис. Уимблдон-2024. Женщины. Результаты матчей 9 июля (четвертьфинал):
Лулу Сун (Новая Зеландия, Q) — Донна Векич (Хорватия) — 7:5, 4:6, 1:6;
Ясмин Паолини (Италия, 7) — Эмма Наварро (США, 19) — 6:2, 6:1.
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В первом женском одиночном полуфинале Уимблдона-2024 встретятся Векич и Паолини, этот матч назначен на 11 июля.
Действующим победителем турнира пока остаётся чешская теннисистка Маркета Вондроушова, которая на Уимблдоне-2024 выбыла из борьбы в первом круге, уступив испанке Джессике Бузас Манейро (4:6, 2:6).
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