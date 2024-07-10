Уимблдон-2024, женщины: результаты девятого игрового дня 9 июля, сетка соревнований

Завершился девятый игровой день Уимблдона-2024 — третьего в году турнира «Большого шлема». В этот день на единственном в теннисном календаре травяном мэйджоре проводились матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами в женском одиночном разряде (курсивом выделены победители встреч).

Теннис. Уимблдон-2024. Женщины. Результаты матчей 9 июля (четвертьфинал):

Лулу Сун (Новая Зеландия, Q) — Донна Векич (Хорватия) — 7:5, 4:6, 1:6;

Ясмин Паолини (Италия, 7) — Эмма Наварро (США, 19) — 6:2, 6:1.

В первом женском одиночном полуфинале Уимблдона-2024 встретятся Векич и Паолини, этот матч назначен на 11 июля.

Действующим победителем турнира пока остаётся чешская теннисистка Маркета Вондроушова, которая на Уимблдоне-2024 выбыла из борьбы в первом круге, уступив испанке Джессике Бузас Манейро (4:6, 2:6).