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Уимблдон-2024, женщины: результаты девятого игрового дня 9 июля, сетка соревнований

Уимблдон-2024, женщины: результаты девятого игрового дня 9 июля, сетка соревнований
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Завершился девятый игровой день Уимблдона-2024 — третьего в году турнира «Большого шлема». В этот день на единственном в теннисном календаре травяном мэйджоре проводились матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами в женском одиночном разряде (курсивом выделены победители встреч).

Теннис. Уимблдон-2024. Женщины. Результаты матчей 9 июля (четвертьфинал):

Лулу Сун (Новая Зеландия, Q) — Донна Векич (Хорватия) — 7:5, 4:6, 1:6;

Ясмин Паолини (Италия, 7) — Эмма Наварро (США, 19) — 6:2, 6:1.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 15:10 МСК
Лулу Сун
123
Новая Зеландия
Лулу Сун
Л. Сун
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 1
5 		6 6
         
Донна Векич
37
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Уимблдон (ж). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 20:05 МСК
Ясмин Паолини
7
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Эмма Наварро
17
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

В первом женском одиночном полуфинале Уимблдона-2024 встретятся Векич и Паолини, этот матч назначен на 11 июля.

Действующим победителем турнира пока остаётся чешская теннисистка Маркета Вондроушова, которая на Уимблдоне-2024 выбыла из борьбы в первом круге, уступив испанке Джессике Бузас Манейро (4:6, 2:6).

Календарь матчей Уимблдона–2024
Турнирная сетка Уимблдона–2024
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