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Даниил Медведев прокомментировал победу над Янником Синнером в 1/4 финала Уимблдона-2024

Даниил Медведев прокомментировал победу над Янником Синнером в 1/4 финала Уимблдона-2024
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих ощущениях после победы в пяти партиях над первым номером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером в четвертьфинальном матче Уимблдона-2024 — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 15:40 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
7 9 		4 6 4 6 3
6 7 		6 7 7 2 6
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Ощущения отличные. Устал немного, был тяжёлый матч. Но счастлив снова выйти в полуфинал. Тяжёлый соперник для меня, были небольшие качели с обеих сторон. Не знаю, что точно с ним было, но почувствовал, что в какой-то момент у него был физический спад. Затем он заиграл гораздо лучше. Рад победе», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

В полуфинале Уимблдона-2024 Даниил Медведев встретится с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом, который в 1/4 финала обыграл в четырёх сетах Томми Пола из США (5:7, 6:4, 6:2, 6:2).

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Турнирная сетка Уимблдона–2024
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Видеообзор победы Даниила Медведева над Янником Синнером в 1/4 финала Уимблдона-2024
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