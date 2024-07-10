Даниил Медведев прокомментировал победу над Янником Синнером в 1/4 финала Уимблдона-2024

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих ощущениях после победы в пяти партиях над первым номером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером в четвертьфинальном матче Уимблдона-2024 — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.
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«Ощущения отличные. Устал немного, был тяжёлый матч. Но счастлив снова выйти в полуфинал. Тяжёлый соперник для меня, были небольшие качели с обеих сторон. Не знаю, что точно с ним было, но почувствовал, что в какой-то момент у него был физический спад. Затем он заиграл гораздо лучше. Рад победе», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.
В полуфинале Уимблдона-2024 Даниил Медведев встретится с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом, который в 1/4 финала обыграл в четырёх сетах Томми Пола из США (5:7, 6:4, 6:2, 6:2).
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