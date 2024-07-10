Даниил Медведев рассказал о своей тактике в матче с Янником Синнером на Уимблдоне-2024

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о своей тактике после победы в пяти партиях над первым номером мирового рейтинга Янником Синнером из Италии в четвертьфинальном матче Уимблдона-2024 — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.

— Вы сегодня играли гораздо ближе к задней линии, чем раньше на траве. Это была специальная тактика на Янника или вы стараетесь так играть на траве?

— Особенно на Уимблдоне. Даже в Галле я пытался, но там немного тяжелее, потому что там много плохих отскоков. Я стараюсь так делать на Уимблдоне, а потом уже доходит до тактики. Со Штруффом, когда он подаёт на 230 км/ч, стоять близко к линии – не лучшая тактика. Однако в целом стараюсь располагаться ближе к линии. Но есть предел, со своей техникой на самой линии я стоять не могу, должно быть пространство. Сегодня много тактических моментов хорошо сработали. Но я и до матча говорил, что подача важна, исход многих сетов решается за счёт подач, это теннис на траве. Так что дело больше в самой траве, но также в том, что мы готовили на Янника, — рассказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

В полуфинале Уимблдона-2024 Даниил Медведев встретится с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом, который в 1/4 финала обыграл в четырёх сетах Томми Пола из США (5:7, 6:4, 6:2, 6:2).