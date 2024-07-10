Уимблдон-2024, мужчины: расписание игрового дня 10 июля
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Сегодня, 10 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт 10-й игровой день третьего турнира «Большого шлема» в этом году — Уимблдона-2024. «Чемпионат» публикует расписание матчей дня.
В 10-й день соревнования сыграют Алекс де Минор, Новак Джокович и Лоренцо Музетти.
Уимблдон-2024. Расписание матчей 10 июля
Мужчины. Примерное время начала матчей:
Четвертьфинал
16:30
- Лоренцо Музетти (Италия) — Тейлор Фритц (США).
Уимблдон (м). 1/4 финала
10 июля 2024, среда. 16:30 МСК
25
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Не начался
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12
Тейлор Фритц
Т. Фритц
17:00
- Алекс де Минор (Австралия) — Новак Джокович (Сербия).
Уимблдон (м). 1/4 финала
10 июля 2024, среда. 17:00 МСК
9
Алекс де Минор
А. де Минор
Не начался
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2
Новак Джокович
Н. Джокович
Уимблдон–2024 проходит с 1 по 14 июля, призовой фонд составляет £ 50 млн. Действующим победителем является Карлос Алькарас, который в финале обыграл Новака Джоковича (1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4).
Джокович выходил в решающий матч турнира пять лет подряд, четыре встречи завершились его победой.
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