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Уимблдон-2024, мужчины: расписание игрового дня 10 июля

Уимблдон-2024, мужчины: расписание игрового дня 10 июля
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Сегодня, 10 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт 10-й игровой день третьего турнира «Большого шлема» в этом году — Уимблдона-2024. «Чемпионат» публикует расписание матчей дня.

В 10-й день соревнования сыграют Алекс де Минор, Новак Джокович и Лоренцо Музетти.

Уимблдон-2024. Расписание матчей 10 июля
Мужчины. Примерное время начала матчей:

Четвертьфинал

16:30

  • Лоренцо Музетти (Италия) — Тейлор Фритц (США).
Уимблдон (м). 1/4 финала
10 июля 2024, среда. 16:30 МСК
Лоренцо Музетти
25
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

17:00

  • Алекс де Минор (Австралия) — Новак Джокович (Сербия).
Уимблдон (м). 1/4 финала
10 июля 2024, среда. 17:00 МСК
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Уимблдон–2024 проходит с 1 по 14 июля, призовой фонд составляет £ 50 млн. Действующим победителем является Карлос Алькарас, который в финале обыграл Новака Джоковича (1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4).

Джокович выходил в решающий матч турнира пять лет подряд, четыре встречи завершились его победой.

Календарь Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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