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Даниил Медведев объяснил, почему люди «слетают с катушек», когда смотрят теннис

Даниил Медведев объяснил, почему люди «слетают с катушек», когда смотрят теннис
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о выигрыше третьего сета после сетболов соперника в матче 1/4 финала Уимблдона-2024 с первым номером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 15:40 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
7 9 		4 6 4 6 3
6 7 		6 7 7 2 6
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

— Второй сет вам легко дался. Потом вы выиграли третий сет, хотя у соперника были сетболы. Чем вы объясните эти ситуации?
— Это теннис, чистой воды спорт, игра. Я тоже думаю, что должен был выигрывать первый сет или, скорее, мог бы его выиграть. Должен был выигрывать – неподходящее слово, я же проиграл. Если бы я подал эйс при 6:5, если бы подал ближе к линии и даже на форхенде. Я старался рискнуть, но передержал, если так можно сказать. Третий сет помню, обводящий. Я нанёс удар, но он остался там, и я подумал: у меня проблемы. Но он не попал, и я подумал: так, ещё раз, будем стараться. В этом и есть суть тенниса. На Australian Open у меня был брейк-пойнт в четвёртом сете, если не ошибаюсь, он сделал эйс. Если бы он сделал двойную, может, я бы выиграл Australian Open, кто знает. Поэтому люди любят теннис, поэтому слетают с катушек, когда смотрят теннис. Поэтому и мы, теннисисты, иногда слетаем с катушек, играя в теннис, — рассказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

В третьей партии матча 1/4 финала Уимблдона-2024 с Янником Синнером Даниил Медведев повёл с брейком и при счёте 5:4 подавал на сет, но отдал гейм на своей подаче «под ноль», после чего проиграл и следующий на подаче соперника. При счёте 5:6 на своей подаче Медведеву пришлось отыгрывать сетболы, но он смог взять этот гейм, а вслед за ним и тай-брейк третьего сета.

Календарь матчей Уимблдона–2024
Турнирная сетка Уимблдона–2024
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