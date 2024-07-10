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Уимблдон-2024, женщины: расписание игрового дня 10 июля

Уимблдон-2024, женщины: расписание игрового дня 10 июля
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Сегодня, 10 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт 10-й игровой день третьего турнира «Большого шлема» в этом году — Уимблдона-2024. «Чемпионат» публикует расписание матчей дня.

В 10-й день соревнования сыграют победительницы турниров «Большого шлема» прошлых лет Елена Рыбакина, Елена Остапенко и Барбора Крейчикова, а также Элина Свитолина.

Уимблдон-2024. Расписание матчей 10 июля
Женщины. Примерное время начала матчей:

Четвертьфинал

15:00

  • Елена Остапенко (Латвия) — Барбора Крейчикова (Чехия).
Уимблдон (ж). 1/4 финала
10 июля 2024, среда. 15:00 МСК
Елена Остапенко
14
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Не начался
1 2 3
         
         
Барбора Крейчикова
32
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

15:30

  • Елена Рыбакина (Казахстан) — Элина Свитолина (Украина).
Уимблдон (ж). 1/4 финала
10 июля 2024, среда. 15:30 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Элина Свитолина
21
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является чешка Маркета Вондроушова, которая покинула соревнования уже в первом круге.

Календарь матчей Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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