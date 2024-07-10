Ясмин Паолини дебютирует в топ-5 мирового рейтинга после Уимблдона-2024

Итальянская теннисистка Ясмин Паолини гарантированно дебютирует в топ-5 мирового рейтинга WTA.

Это стало известно после её выхода в полуфинал Уимблдона-2024. Напомним, в четвертьфинале Паолини разгромила 17-ю ракетку мира американскую теннисистку Эмму Наварро.

В 2024 году Паолини впервые в карьере вышла в финал на турнире «Большого шлема» – на «Ролан Гаррос». В ходе соревнований она обыграла четвёртую ракетку мира Елену Рыбакину и россиянку Мирру Андрееву.

В феврале Паолини выиграла турнир категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), в финале одолев ещё одну российскую теннисистку — Анну Калинскую.

В полуфинале Уимблдона-2024 Ясмин Паолини сыграет с хорватской теннисисткой Донной Векич (37-й номер рейтинга WTA).