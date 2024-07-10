Ясмин Паолини дебютирует в топ-5 мирового рейтинга после Уимблдона-2024
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Итальянская теннисистка Ясмин Паолини гарантированно дебютирует в топ-5 мирового рейтинга WTA.
Это стало известно после её выхода в полуфинал Уимблдона-2024. Напомним, в четвертьфинале Паолини разгромила 17-ю ракетку мира американскую теннисистку Эмму Наварро.
Уимблдон (ж). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 20:05 МСК
7
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Окончен
2 : 0
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17
Эмма Наварро
Э. Наварро
В 2024 году Паолини впервые в карьере вышла в финал на турнире «Большого шлема» – на «Ролан Гаррос». В ходе соревнований она обыграла четвёртую ракетку мира Елену Рыбакину и россиянку Мирру Андрееву.
В феврале Паолини выиграла турнир категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), в финале одолев ещё одну российскую теннисистку — Анну Калинскую.
В полуфинале Уимблдона-2024 Ясмин Паолини сыграет с хорватской теннисисткой Донной Векич (37-й номер рейтинга WTA).
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