Брат Зверева раскрыл подробности травмы колена Александра
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Бывший немецкий теннисист Миша Зверев, брат олимпийского чемпиона Александра Зверева, рассказал новые подробности о травме колена Александра.
Напомним, в четвёртом круге Уимблдона-2024 Зверев проиграл Тейлору Фритцу, упустив преимущество 2:0 по сетам.
Уимблдон (м). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 17:15 МСК
12
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 4
|6
|7 7
|6
|
|7 7
|4
|6 3
|3
4
Александр Зверев
А. Зверев
«Саша снова обратился к врачу. Он откачал ему 40 миллиметров жидкости из колена. К сожалению, сейчас есть подозрение, что травма серьёзнее. Дома он снова пойдёт к врачу.
В Монако будут сделаны более подробные снимки. Возможно, это нечто более серьёзное, чем ушиб кости. Если выявится перелом или микротрещина, то посмотрим. Но в таком случае участие в Олимпийских играх будут под угрозой», – сказал Зверев в эфире Amazon Prime.
Александр получил травму предположительно во время матча третьего круга.
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