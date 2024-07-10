Брат Зверева раскрыл подробности травмы колена Александра

Бывший немецкий теннисист Миша Зверев, брат олимпийского чемпиона Александра Зверева, рассказал новые подробности о травме колена Александра.

Напомним, в четвёртом круге Уимблдона-2024 Зверев проиграл Тейлору Фритцу, упустив преимущество 2:0 по сетам.

«Саша снова обратился к врачу. Он откачал ему 40 миллиметров жидкости из колена. К сожалению, сейчас есть подозрение, что травма серьёзнее. Дома он снова пойдёт к врачу.

В Монако будут сделаны более подробные снимки. Возможно, это нечто более серьёзное, чем ушиб кости. Если выявится перелом или микротрещина, то посмотрим. Но в таком случае участие в Олимпийских играх будут под угрозой», – сказал Зверев в эфире Amazon Prime.

Александр получил травму предположительно во время матча третьего круга.