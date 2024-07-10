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Брат Зверева раскрыл подробности травмы колена Александра

Брат Зверева раскрыл подробности травмы колена Александра
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Бывший немецкий теннисист Миша Зверев, брат олимпийского чемпиона Александра Зверева, рассказал новые подробности о травме колена Александра.

Напомним, в четвёртом круге Уимблдона-2024 Зверев проиграл Тейлору Фритцу, упустив преимущество 2:0 по сетам.

Уимблдон (м). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 17:15 МСК
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		6 4 6 7 7 6
6 		7 7 4 6 3 3
             
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Саша снова обратился к врачу. Он откачал ему 40 миллиметров жидкости из колена. К сожалению, сейчас есть подозрение, что травма серьёзнее. Дома он снова пойдёт к врачу.

В Монако будут сделаны более подробные снимки. Возможно, это нечто более серьёзное, чем ушиб кости. Если выявится перелом или микротрещина, то посмотрим. Но в таком случае участие в Олимпийских играх будут под угрозой», – сказал Зверев в эфире Amazon Prime.

Александр получил травму предположительно во время матча третьего круга.

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